Catalina exigirá a Leticia la verdad sobre Josephine (AVANCE)

Jesusa tuvo que ser clara con Guido (Miguel Dávalos), quien la encaró por sus supuestos cambios de actitud, refiriéndose a los momentos en los que tuvo acercamiento con Josephine. "No me gustas, no me gustarás y tampoco me has gustado y si no paras, le voy a decir a mi mamá que te saque de la casa”, acotó.