Helen se alejó de Julio pero antes le dio su merecido a Crissi

Julio no soportó más a Helen y le dijo que no la quería, pues ya no le sirve de nada. Ella quedó paralizada y pensó que era una broma.

Crissi le exigió a Julio que tiene que decidir ¿ella o Helen?

Sin embargo, Julio le recordó que ahora él es dueño de la casa, de los autos, del yate y de todas las propiedades, por lo que no necesita nada de ella.

Rubí le dio su merecido a Crissi y la botó de su casa

Helen se resistía a creer, pero luego Julio la botó de la casa. Al verlo semidesnudo, ella se fue a la habitación donde encontró a Crissi echada en la cama. Antes de irse para siempre, Helen le dio su merecido a la hermana de Rulo.