Paolo Guerrero acusó al hotel Swissotel de dañarlo

En el último programa de La banda del Chino, Paolo Guerreroacusó al hotel Swissotel de dañarlo. El delantero reveló que cuando dio positivo en el control antidopaje fue al hotel a "pedir ayuda" y no lo quisieron ayudar y "cuando vino la WADA (Agencia Mundial Antidopaje) le dieron informaciones falsas".

"Para mí todo esto es injusto y yo peleo sobre mi inocencia. Cuando yo vine al hotel a pedir ayuda. ¿Por qué no me quieron ayudar? Sin embargo, viene la WADA y (el hotel) brinda afirmaciones falsas. Ellos no se defendieron nadie los acusó", expresó Paolo Guerrero.

