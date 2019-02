En el reciente programa de La banda del Chino, Melissa Paredes se defendió críticas por publicar fotos de infarto en bikini. La actriz de Ojitos hechiceros 2 respondió a los usuarios que la insultaron a través de Instagram.

"Me indigna que entre mujeres se insulten y se traten mal. Tengo una familia muy bonita como para que cualquier chica me diga 'no eres buena mamá'. Me molesta que otras mujeres lean estas cosas y digan cosas", dijo Melissa Paredes.

