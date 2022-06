Linda Caba, cantante de Explosión de Iquitos, fue acosada por sujeto que intentó besarla en pleno concierto

El individuo aprovechó el momento e intentó darle un beso a la fuerza. La reacción de la intérprete de "No sé" fue inmediata y se defendió con un fuerte manotazo para sacárselo de encima: "En el momento que termina de ponerme el collar, el tipo me agarra del cuello y la cabeza, Me dobla con tanta fuerza que solo reaccioné ante el dolor como cualquier persona lo haría. Me queda claro que la intención de ese hombre era lastimarme no sé con que fin".