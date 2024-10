Linda Caba: “Yo me llamo Linda Caba y puedo decir 'Siéntelo'”

La situación había generado incertidumbre, pero Caba aseguró que el asunto ya fue resuelto.

“Yo me quedo con las declaraciones de Raúl (Flores, mánager de Explosión de Iquitos), que no tuvo nada que ver en la patente de mi nombre. Él dice que hay una persona que intentaba perjudicarlo a él y que, a la vez, me iba a afectar mucho a mí. Todo está solucionado, yo me llamo Linda Caba y puedo decir: ¡Siéntelo!”, manifestó la artista en el set de la Chola Chabuca, reafirmando su identidad como solista.