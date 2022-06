Tula Rodriguez se solidarizó con Linda Caba tras ser acosada por fan en concierto

La conductora de En Boca de Todos recordó cuando era bailarina y pasó algún pasaje parecido: "Yo te aseguro que si nos ponemos a entrevistar a cada uno de las que en su momento han sido vedettes y hemos trabajado, nos ha pasado que nos hemos acercado incluso que nos han tocado y hemos reaccionado y que incluso me atrevo a decir o por lo menos a título personal que hasta me he sentido como que 'claro, es que como yo trabajo así' ¿me entiendes? Y por verguenza, porque quién me va a creer si estoy con hilo dental que alguien me toque y que yo sienta que es una falta de respeto".