"Linda Caba rompió mi hogar y tengo pruebas", reafirmó Pily Lavan.

"No lo vi, pero me comentaron sus cantinfladas, porque tampoco negó, porque ya no me interesa el tema, por mi salud mental. (¿Y Linda ha tratado de comunicarse con usted luego de todo lo sucedido?) No, nunca me dio la cara, me evadió. (¿Por la conciencia?) Lo que es evidente no se pregunta. (¿Linda rompió su hogar?) Sí, porque tengo pruebas y muchas, y todo Iquitos lo sabe. (¿Vídeos? ¿Conversaciones?) Todo", expresó Pily Lavan.