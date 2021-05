Diego Dibós tras vencer el COVID-19: "Agradezco abrazar a mis hijos otra vez"

El cantautor expresó su agradecimiento de estar recuperado y estar con sus seres queridos.

Diego Dibós habló por Zoom con Víctor Hugo Dávila, de La banda del chino, y reveló cómo fue su experiencia desde que enfermó de COVID-19. Asimismo recalcó su agradecimiento de estar nuevamente con su familia.

"El nivel de agradecimiento que yo siento de estar aquí, no te puedes imaginar cómo es. Abrazar a mis hijos otra vez. Si me iba los podía cuidar desde arriba, yo no me quería perder el crecimiento de mis hijos. Mis hijos tienen 6, 8, 9 y 11 años. Son unos niños todavía. Ellos me necesitan."

"Yo he estado sedado, dormido por dos semanas. Para mi ha sido un proceso rarísimo estar con respiración mecánica. Si bien no te das cuenta lo que pasa afuera, sí estás como en una dimensión distinta y estás despierto en esa dimensión. Siempre estaba 'muerto' de calor."

