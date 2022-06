Kevin consoló a Micaela por matrimonio fallido con Amaru

Kevin (Bernardo Scerpella) buscó a Micaela (Priscila Espinoza) para consolarla, pues Amaru la había dejado tras confirmar que se casó por obligación y no por amor.

El joven no pudo creer que su ex sufría por el cuzqueño, la última persona con la que tuvo una gran conexión y pensó que estarían para siempre.

El más preocupado, sin duda, fue Kevin, quien no dudó en ir a buscarla para abrazarla y brindar todas sus energías positivas. Cuando estuvieron a solas, Mica le pidió a su ex que no vuelva a entrometerse en sus asuntos y evite obligar a los demás que se casen solo por aparentar.