¿Yahaira Plasencia y Pancho Rodríguez confesaron que ya se besaron?

Yahaira Plasencia y Pancho Rodríguez se pusieron muy nerviosos al ser consultados por el fin de semana que estuvieron juntos, pero lo que no imaginaron los competidores es que los conductores del reality le preguntaran si ya se besaron. ¿Qué dijeron?

"No, de verdad, hasta ahorita no (besé a Pancho)", contó la guerrera entre risas y el excapitán de los Combatientes reafirmó lo dicho por la "Patrona de la salsa" al decir que no se besaron. ¿Qué pasará con la pareja? ¿Solo son amigos?

Yahaira Plasencia cantó "Amigos no por favor" frente a Pancho Rodríguez