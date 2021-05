Tula Rodríguez sobre baile de Karen Dejo a 40 metros de altura: "No me deslumbró"

La dupla de TikTok hizo su mejor esfuerzo al moverse al ritmo de las canciones en tendencia de las redes sociales.

Karen Dejo tuvo un nuevo reto en el segmento de TikTok a más de 40 metros de altura al bailar junto a Elmer para ganar el voto de la jurado. Tula Rodríguez aplaudió el desempeño de la dupla, pero afirmó que no estuvieron exactos al mismo ritmo de las canciones.

➤ Mira: Tepha Loza afirmó que Alejandra es mejor competidora que Karen Dejo y ella se molestó

"¿Qué sentí con esta pareja? Los dos son muy buenos, pero he sentido poca precisión como pareja. Siento que han bailado, pero en algunos momento no estuvieron exactos en el mismo ritmo. Bastante bien, pero no me deslumbró", comentó la jurado de "Tiktokers: Los rivales"

Todos los episodios de EEG en tvGO. ¡Suscríbete Ahora!

Tula Rodríguez criticó baile de TikTok de Karen Dejo y Elmer: "Bastante cumplidor"