En el pasado programa de Esto es guerra, Spheffany Loza se enfrentó a Hugo García por burlarse durante su eliminación. La modelo pidió el micrófono para denunciar su incomodidad por las burlas y Mathías Brivio dijo que la producción señaló al guerrero por esta actitud.

➤ Mira: Pancho Rodríguez lloró tras eliminar a Spheffany Loza del reality

"No entiendo que pasa. ¿Se están burlando o no les importa lo que está pasando? Quisiera ver a uno de ellos acá y ese yo también me voy a burlar. Todos los guerreros, enos las chicas, se están burlando y riendo. Creo que es una falta de respeto", expresó Tepha Loza.

➤ Mira: Austin Palao y Emilio Jaime se volvieron a enfrentar en duelo de rap

Todos los episodios de EEG en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!