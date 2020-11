Said Palao sufrió terrible lesión durante duelo extremo con Austin Palao

El guerrero se lesionó el tobillo izquierdo al caer mal en plena competencia de semifinal.

¡Se golpeó! Said Palao sufrió terrible lesión durante duelo extremo cuando se enfrentaba contra Austin Palao. El guerrero se lesionó el tobillo izquierdo al caer mal en plena competencia de semifinal.

El combatiente se preocupó por la salud de su hermano y retrocedió al ver que la pareja de Alejandra Baigorria se encontraba bien. Los paramédicos ayudaron al "Samurái", pero al parecer no lograr al 100% ya que Patricio Parodi reveló, minutos más tarde, que no vio bien a Said.

