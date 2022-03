Said Palao advirtió a Flavia Laos con mostrar videos junto a Austin Palao

Said Palao estuvo acompañado de toda su familia por el día de su cumpleaños, pero no imaginó que Flavia Laos lo ponga en aprietos al grabar a Alejandra Baigorria con la sobrina de Austin Palao en sus abrazos y preguntar a sus seguidores de Instagram si la "Patrona" ya se anima a terne un bebé.

"Flavia está graciosa, pero ya me va tocar molestarla. Estuve tranquilo, pero ya me dio el go, con esa grabación ya me dio el goasí que van a estar viendo por redes sociales muchas cositas. Vas a ver las grabaciones familiares y va a estar incluida", manifestó el popular "Samurái".