¿Austin Palao hizo fuerte comentario sobre Patricio Parodi frente a Flavia Laos durante concierto?

Austin Palao y Flavia Laos disfrutaron el último fin de semanas en un show donde el exintegrante de Esto es guerra cantó sus mejores temas en un concierto. El hermano de Said Palao sorprendió a todos al lanzar un fuerte mensaje que habría estado dedicado para Patricio Parodi .

El cantante urbano interpretaba su tema "Me llamas" de Piso 21 cuando miró a Flavia, quien estaba entre el público para dedicarle una frase: "Yo no soy perfecto, pero te diré, que él no sabe cómo tratar a una mujer, en cambio yo sí". La influencer peruana solo atinó a gritar mientras grababa el inesperado momento.