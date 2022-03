Alejandra Baigorria sobre Austin Palao y Flavia Laos: “No creo que hayan formalizado”

El supuesto romance entre Austin Palao y Flavio Laos está generando diferentes opiniones entre su círculo más cercanos y sus excompañeros de Esto Es Guerra, es así como Alejandra Baigorria no dudó en dar su punto de visto.

La rubia al ser consultada sobre si Austin y Flavia ya estarían en una relación oficial por la reciente fotografía que han compartido en Instagram, ella contestó así: “La verdad es que yo veo a Austin bastante contento, lo veo feliz con bastante planes y bueno si ellos decidieron poner la foto por algo será, ¿no?”

Pero no dudó en aclarar que, a pesar de la imagen, no se podría confirmar que existe una relación sentimental formal: “No necesariamente porque ustedes saben que ahora la gente dice es mi saliente, estoy saliendo o estoy conociendo, igual ponen foto o se dan besito en la boca. No creo que hayan formalizado todavía pero que van en camino a eso, pues sí”.

Quien también decidió comentar al respecto del romántico tema fue Said, hermano de Austin Palao: “Mi hermano con la chica con la que esté, yo lo voy apoyar. Se verá que ellos dos digan algo porque yo en realidad no lo sé, pero para mí Flavia me parece una buena chica. Si ellos están felices, quienes somos nosotros para opinar, bien o mal. ¡Qué disfruten!”.