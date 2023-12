Rosángela Espinoza embarró a Michelle Soifer con torta y ella se vengó así

Michelle Soifer no se quedó tranquila y se vengó de Rosángela Espinoza de la peor manera. Todo sucedió en la última edición de Esto es Guerra este 12 de diciembre en una competencia de preguntas y respuestas. La guerrera se impuso en el juego ante la combatiente y como castigo tenía que darle un tortazo en la cara. La cantante no tuvo otra opción que aceptar su pérdida, pero para no mancharse la cara, decidió tirarse sobre la almohada con crema.