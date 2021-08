Rosángela Espinoza y Melissa Loza protagonizaron tenso momento en vivo

La "Chica selfie" se molestó con la guerrera al considerar que intentó influir para que Johanna la sancione por su falta.

Rosángela Espinoza encaró a Melissa Loza durante la ronda de votación cuando Johanna San Miguel tenía que elegir si la "Chica selfie" debería continuar en Esto es guerra tras faltar varios días al programa. Rous afirmó que la guerrera histórica intentó manipular la decisión de la conductora.

➤ Mira: Melissa Loza explicó que no podrá competir debido a fuerte lesión en la mano

La hermana de Tepha Loza defendió su posición y aseguró que solo quiere ayudar a la "Mamá leona" para que vote por sancionar o no la combatiente. "Me parece pésimo. Es impresionante no manipules el voto", precisó Espinoza minutos antes que la compañera de Gian Piero Díaz respalde a Rous para que se quede en el reality.

Todos los episodios de EEG en tvGO. ¡Suscríbete Ahora!

Rosángela Espinoza lloró tras casi quedar suspendida de EEG por voto de los conductores