Melissa Loza explicó que no podrá competir debido a fuerte lesión en la mano

La "Diosa" explicó cómo se fracturó el dedo de la mano izquierda y pidió permiso al Tribunal para ausentar de algunos juegos.

Melissa Loza pidió la palabra al final de la competencia para explicar a sus seguidores el motivo por el cual no podrá participar en algunos juegos de Esto es guerra. La "Diosa" contó que sufrió una fractura en el dedo de la mano izquierda y tendrá que limitar su esfuerzo para recuperarse al 100%.

"Estoy bastante frustrada porque el día de ayer me fracturé la falange del dedo pulgar. Estoy limitada en varias competencias, pero en las que pueda participar lo haré. Si el Tribunal me permite yo no tengo ningún problema", comentó la hermana de Tepha Loza que espera su pronto recuperación.

