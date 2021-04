Rosángela Espinoza se rectificó: "Me siento feliz siendo Combatiente"

Johanna San Miguel recordó a la "Chica selfie" que días atrás aseguró que quería pasar a los Guerreros.

Rosángela Espinoza se rectificó en vivo sobre sus declaraciones pasadas al decir que no siente apoyo de los Combatientes e incluso encaró a Mario Hart por no tenerle fe. las Johanna San Miguel recordó a la "Chica selfie" que días atrás aseguró que quería pasar a los Guerreros, pero ella aclaró el tema.

"Lo que pasó lo quiero dejar allí. Yo vivo el presente y a darlo todo hoy en día en la competencia. Yo estuve en los Guerreros y sí en un momento me dieron la espalda. Yo encontré en los Combatientes respaldo, apoyo y por eso me siento feliz utilizando la camiseta de Combate", comentó Rosángela Espinoza frente a la "Mamá leona".

