Rosángela Espinoza lloró por no estar en los primeros lugares y lanzó fuerte mensaje

"Si hoy en día me hacen pasar a los Guerreros, no lo pensaría", precisó Rosángela entre lágrimas.

Rosángela Espinoza lloró de impotencia por no estar entre los primeros lugares de la tabla de los competidores que podrían salvarse de la eliminación. La "Chica selfie" lanzó fuerte mensaje entre lágrimas al recordar que Mario Hart regaló 200 puntos a Facundo González pese a su actitud durante los juegos.

"Me doblé el tobillo hace dos días y así estoy compitiendo. Siento que hay cosas que se está jugando en contra, pero sigo aquí porque me quiero quedar… Si hoy en día me hacen pasar a los Guerreros, no lo pienso (dos veces)", precisó la "Chica selfie". Por su parte, Facundo se mostró sorprendido.

Rosángela Espinoza ganó 100 puntos al superar competencia a Paloma Fiuza