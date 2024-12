Rosángela Espinoza se quejó por fuerte choque de Melissa Loza

“En ningún momento le he agarrado, solamente pongo en mi brazo para proteger mi dedo, como pueden ver, bueno, normal. Si ustedes quieren competir de esa manera, Melisa, yo no lo voy a hacer, yo cuido mi integridad, y también cuido la tuya, aprende a competir y también cuido la tuya, aunque no creas, porque yo no te agarro del cuello”, sostuvo.