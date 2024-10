Melissa Loza lloró por crisis en reto de altura: “Bájenme”

Melissa Loza se sometió al reto de altura de EEG, pero cuando comenzó a ser elevada en la estructura comenzó a llorar y se mostró totalmente en crisis pues ella tiene fobia a las alturas, a pesar de estar con los ojos vendados. “Siento que no, no puedo. No me siento segura, no me puedo separar, bájenme”, mencionó la combatiente muy aterrada.