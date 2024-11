Melissa Loza fulminó a Rosángela Espinoza: "No vengo a llorar"

La 'Diosa' no se quedó callada y le dejó en claro que en ningún momento se ha quejado de su lesión. "Yo no me quejo, jamás me quejo, todo el mundo sabe. Yo voy de acuerdo a la competencia y a como va mi compañera. Yo vengo a trabajar y competir, no vengo a llorar. La época de circo ya acabó. Punto final", exclamó.