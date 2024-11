Zumba celó a Rosángela Espinoza por elogiar a Stefano Meier.

Zumba se mostró incómodo con Rosángela Espinoza, quien afirmó que considera guapo a Stefano Meier y es que el combatiente se autodenomina ser el hermano gemelo del joven actor. "Yo soy el ex, imagínate que esté con mi hermano o sea no, no podría pasar eso en la vida. ¿Mi hermano gemelo que esté con mi ex? Me puse a analizar este fin de semana y nada que ver", precisó a la web de América Televisión.