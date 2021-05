Rosángela Espinoza pidió disculpas públicas tras regresar a EEG: "No soy perfecta"

La competidora aseguró que no es soberbia como la calificaron algunos integrantes del reality.

Rosángela Espinoza pidió disculpas públicas tras regresar a Esto es guerra y pidió a sus compañeros del programa que no la sentencien por una actitud que tuvo contra el Tribunal de EEG. La competidora aseguró que no es soberbia como la calificaron algunos integrantes del reality de competencia.

"Pido disculpas (al Tribunal) y no solo solo a ti, también al público y niños que se ganaron ese espectáculo. Pido disculpas. No soy perfecta, Johanna. A veces no es bueno ser tan directa y yo voy a tener respeto", precisó la popular "Chica selfie" para convencer a los competidores para que le den una segunda oportunidad.

