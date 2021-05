Rosángela Espinoza volvió a EEG y el Tribunal anunció drástica noticia

Pese a que la competidora aseguró que no regresaría al programa, la "Bonita" pidió disculpas por su actitud.

Rosángela Espinoza volvió a Esto es guerra y el Tribunal del programa anunció drástica noticia sobre su regreso. Pese a que la competidora aseguró que no regresaría al reality, la "Bonita" pidió disculpas públicas luego que quedó suspendida indefinidamente por su mala actitud.

La máxima autoridad de EEG se reafirmó que el ingreso de la "Chica selfie" se debe por el pedido del público ya que para él no lo es. "El día que me suspendieron no me dieron la oportunidad de pedir disculpas al Tribunal y es por eso que me sentí muy mal por la forma como me expresé y falté al respeto. Ahora entiendo que el Tribunal no me quiere y mis compañeros, sí. Espero que me hayan extrañado", contó.

Rosángela Espinoza quedó suspendida indefinidamente de EEG por decisión del Tribunal