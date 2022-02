Rosángela Espinoza pidió disculpas a la producción de Esto es guerra tras su ingreso

Rosángela Espinoza volvió a Esto es guerra pese a que meses atrás afirmaba a través de sus redes sociales que su etapa en los realities acabó para siempre. La popular "Chica selfie" aclaró que se siente tranquila porque no criticó nada a nadie y espera cerrar todo lo que pasó el 2021.

"Si es conveniente para ustedes pedirles disculpas más que nada a la producción porque se merece respeto por su trabajo pues las hago y yo no tengo ningún problema. Me nace (pedir disculpas) porque no soy una persona rencorosa y sé cuando cometo errores, y es de humilde reconocerlos", comentó Rose.