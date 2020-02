Rosángela Espinoza lloró desconsoladamente tras quedar suspendida detrás de cámaras.

La "Chica selfie" rompió en llanto a la salida de su camerino.

Rosángela Espinoza lloró desconsoladamente en detrás de cámaras tras quedar suspendida del programa por durante realizar bien una competencia cuando se enfrentaba contra Michelle Soifer. La modelo consideró injusto su salida del programa.

"Ayer me he quedado hasta la una de la mañana ensayando y hoy día que me suspendan así no entiendo de verdad muchas cosas. Quiero tranquilidad", comentó la combatiente entre lágrimas a la salida del programa.

