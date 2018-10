Rosángela Espinoza hizo pedido al Tribunal por eliminación de Michelle Soifer

En el último programa de Esto es guerra, Rosángela Espinoza hizo un insólito pedido al Tribunal tras la eliminación de Michelle Soifer. La guerrera volvió a enfrentarse al Tribunal en favor a "Michi". ¿Qué le dijo?

"De verdad no me gustaría que te vayas Michelle y si el Tribunal tiene los pantalones que diga algo", manifestó la "Chica selfie". Por su parte, Michelle Soifer intentó calmarla al decir: "A pesar de nuestras diferencias, Rosángela no puede vivir sin mí".

