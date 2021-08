Rosángela Espinoza encaró a Karen Dejo por no votar por ella: "De lejitos contigo"

La "Chica selfie" se mostró incómoda por la falta de apoyo de Karen y afirmó que desde ahora no quiere su amistad.

Rosángela Espinoza no imaginó que una de las pocas amigas de Esto es guerra no vote por ella para evitar una suspensión del programa por faltar algunos días. Karen Dejo intentó explicar sus motivos de su decisión, pero la combatiente calificó de falsa a la competidora por no apoyarla en los momentos más difíciles.

La "Chica selfie" se indignó con la "Sabrosura" por pedir su suspensión del reality. "Te me caíste, Karen. Ahí no más contigo, de lejitos. Yo soy una persona bien directa y franca. No me gusta la gente falsa en la fila de mis amigos. Gracias", sentenció la Rous al terminar su amistad con la competidora frente a las cámaras, según ella, por su falta de empatía.

