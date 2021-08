Alejandra Baigorria se incomodó con Said Palao por votar a favor de Rosángela Espinoza

La "Patrona" aclaró a su pareja que Rous merece ser sancionada por faltar a EEG sin tener el permiso de la producción.

Alejandra Baigorria hizo notar su incomodidad contra Said Palao por votar a favor de Rosángela Espinoza. La "Patrona" aclaró a su pareja que Rous merece ser sancionada por faltar a Esto es guerra sin tener el permiso de la producción e incluso afirmó que días antes ambos cuestionaron el comportamiento de la "Chica selfie".

El hermano de Austin Palao explicó los motivos por los cuales apoyó a Rosángela al asegurar que él no es nadie para quitarle el trabajo a nadie. Sin embargo, la "Patrona" cuestionó lo dicho por Said porque confunde una suspensión con una eliminación o pasarla a zona de reserva. "No nos quieran dejar mal a los que hemos votado por el no", precisó.

