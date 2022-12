Renzo Schuller se "desmayó" en vivo tras oler los pies de Facundo González: "Por favor huele"

Facundo González protagonizó un divertido momento en el último programa de Esto es guerra cuando intentó demostrar en vivo que no le huelen feo los pies, apelativo que se ganó tiempo atrás desde el tiempo que estaba con Paloma Fiuza. El combatiente pidió a Johanna San Miguel y Renzo Schuller que le huelan para que verifiquen que no tienen mal olor.

"Chata, huéleme el pie y si me huele el pie que Peter me elimine. Me pongo talco todos los días y voy a la pedicura. Renzo por favor huele. ¿Seguro que no quieres oler? Mira", sentenció el popular "Wacho" mientras se acercaba peligrosamente al conductor de los combatientes, quien se animó a oler los pies de Facundo.