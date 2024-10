Patricio Parodi se molestó con Karen Dejo: "Te gusta burlarte"

Sin embargo, Patricio Parodi continuó expresando su molestia. "¿Vas a escuchar o no? Déjame hablar y guarda silencio cuando uno habla. Es respeto y se enseña desde niño, a mí me lo enseñaron en mi casa. Voy a hablarle al público en sus casas. La señora Karen Dejo fue a burlarse al micro sin saber que Stefano tiene una lesión en la cervical y por eso no pudo jugar", agregó.