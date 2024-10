Patricio Parodi y su reacción tras perder contra Austin Palao

Katia no imaginó tremendo comentario de Austin cuando lo estaba alentando para su primera competencia. "Mira, voy a superar el tiempo, así como te superé", dijo y a lo que la conductora le pidió no ventilar "sus intimidades". Pero eso no fue todo, pues el modelo la celó. "Ahora me di cuenta, en realidad, que paras coqueteando con todo el mundo", agregó en medio de risas.