Allison Pastor enfureció contra Karen Dejo: "Estoy cansada de ti"

"La verdad, yo ya me estoy cansando de la actitud de Karen que siempre va el choque, el barril lo pone frente a la cara. Esta es una competencia. Sé competitiva a la legal, no haciendo trampa", dijo la esposa de Erick Elera y a lo que la bailarina se defendió, asegurando que no la golpeó y que la dejó pasar entre los barriles.