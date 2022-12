Patricio Parodi no negó protagonizar románticas escenas de besos con Brunella Horna por 10 mil dólares

Brunella Horna confesó en América Hoy que aceptaría besar a Patricio Parodi por 10 mil dólares durante una escena de actuación. El integrante de Esto es guerra pidió que le pregunten a su novia Luciana Fuster , pero no dudó en asegurar que no tendría ningún problema de protagonizar un beso con la conductora.

"Primero que hable con Luciana, además yo no soy actor... Yo creo que no soy actor, pero si es parte de mi chamba se hace y siempre conversado con tu pareja, eso está más que claro (y si hay 10 mil dólares de por medio) eso es parte del trabajo, pero una platita no me cae mal", comentó el histórico guerrero de EEG.