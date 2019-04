Patricio Parodi llamó "mascota" a Zumba y él enfureció contra el guerrero

En el reciente programa de Esto es guerra, Patricio Parodi desató la incomodidad de Zumba luego que el capitán de los Guerreros llamara "mascota" al retador al salvarlo de la eliminación de esta temporada. ¿Cómo reaccionó Zumba?

"Un equipo no es un equipo si no tiene la mascota, vamos a salvar a Zumba", dijo Patricio Parodi a Zumba, quien no permitió que la falta de respeto. "Yo desde que he pisado acá, siempre los he respetado y que me vengan a tratarme de mascota, yo no lo puedo tolerar", respondió el integrante de los Retadores.

