Patricio Parodi descartó protagonizar más besos con Luciana Fuster: "Nos cuidamos mucho"

Bruno Vernal, el reportero de América Espectáculos, le preguntó al capitán de los "Guerreros" si le gustaría que el beso se repita, pero el competidor lo descartó tajantemente. " No, en cámara no. Nos cuidamos mucho ".

"No, qué me voy a poner nervioso, sí (me gustó el detalle), normal. No sé, no es nada del otro mundo ¿no?", explicó el influencer peruano sobre el tierno beso con la joven modelo. Por otro lado, Patricio confesó que está tranquilo en su relación con Fuster.