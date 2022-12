Pancho Rodríguez sufrió peligroso tropezón antes de enfrentar a Matías Ochoa en competencia

Pancho Rodríguez se iba a enfrentar contra Matías Ochoa en un circuito de destreza extrema de Esto es guerra , pero el combatiente pidió el micrófono para anunciar que no podía competir debido a un fuerte tropezón segundos antes de empezar el juego fuera del estudio. ¿Qué dictaminó el Tribunal de EEG al respecto?

"Mister, en este turno no voy a poder ir. Recién cuando pasé, me tropecé y me pegué fuerte", expresó la expareja de Tepha Loza. La producción aceptó el mensaje del combatiente y solo atinó a darle el punto inmediatamente a los guerreros. Matías se acercó al "Pitbull" para ver que se encontraba bien tras la fuerte caída en detrás de cámaras.