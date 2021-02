Pancho Rodríguez no olvida a Tepha Loza, según Jota Benz

El combatiente histórico quedó sin palabras al escuchar tremenda confesión del guerrero.

Jota Benz y Pancho Rodríguez se enfrentaron en un duelo de hip hop y ambos se dijeron de todo a tal punto que tocaron temas como la relación del guerrero con Angie Arizaga. Por su lado, Benzaquén aseguró que el combatiente extraña estar enamorado de Tepha Loza.

Pancho Rodríguez reveló el secreto mejor guardado de Angie Arizaga y Jota Benz

"Yo no finjo amor yo no tengo careta. Fluye Panchito no finjas despedidas. Todos sabemos que a Tephita no la olvidas", precisó el hermano Gino Assereto mientras que el competidor histórico se quedó sin palabras con la inesperada confesión en vivo.

