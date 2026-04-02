Facundo González no se midió con lo que dijo en vivo sobre Yahaira Plasencia y así reaccionó Pancho Rodríguez.
Facundo González tuvo el reto de adivinar la artista al escuchar la canción 'Señor Mentira', pero nadie imaginó cómo describiría su respuesta: "La mujer de Panchito, la ex Yahaira Plasencia", dijo en vivo y automáticamente Pancho Rodríguez saltó de su sitio para poner las cosas claras con el argentino sobre Yahaira Plasencia.
Pues además de haberlo incomodado la respuesta estaba mal pues se trataba de Daniela Darcourt, y el popular 'wacho' se excusó ante cámaras: "No, iba a decir Darcourt, pero Pancho me miró así".
El capitán de los combatientes se mostró bastante indignado por lo dicho por su compañero, por lo que ante cámaras se logró ver sus gestos y molestia.
Pancho Rodríguez lució muy incómodo durante uno de los juegos de Esto es guerra cuando Melissa Loza aseguró que Yahaira Plasencia fue la expareja del combatiente histórico. El competidor chileno dejó en claro que la salsera solo era su amiga y en detrás de cámaras volvió a reafirmar su comentario, pero más tranquila.
"No sé por qué dicen eso, no, la verdad. Por eso no sabía porque fue hace tanto tiempo que no miro... (¿No llegó a ser tu pareja, no?) No, no, no, cero, todo bien, no. Todo bien", comentó Pancho. Recordemos que años atrás Pancho y Yahaira fueron captados muy cariñosos, pero ambos confirmaron que no fueron pareja.
Yahaira Plasencia utilizó las historias de su cuenta de Instagram para pronunciarse sobre los rumores de su embarazo. Y es que una foto de Luis Fernando Rodríguez, conocido como ‘El Diablo’, acariciándole la pancita generó especulaciones de un bebé.
No pasaron muchas horas para que la cantante de salsa saliera al frente para responder a las dudas de sus seguidores. "Gente, una última cosa, no estoy embarazada, estoy con la regla", dijo la artista, dejando en claro que no está en la dulce espera y que los gestos del empresario solo fueron por cariño.
El capitán de los combatientes dio a entender que no le molestó para nada la descripción que hizo Facu: "(Tú sabes cómo es Facundo y sus locuras) Sí, es un loquillo. Es parte de la dinámica del juego, no pasa nada. Aparte, recordar a alguien que en algún momento fue parte de tu vida no tiene nada de malo".
Incluso el chileno se animó a mencionar que tiene un buen recuerdo de Tepha: "(¿Tienes un buen recuerdo de Tepha?) Sí, sí, todas mis ex siempre tengo buen recuerdo".
Melissa Loza también fue consultada por el bochornoso momento que vivió su capitán y la modelo no dudó en comentar que su hermana en estos momentos está más que tranquila disfrutando de su romance.
"(Hace un rato a Pancho lo han abordado y le han dicho el amor de tu vida por Tepha Loza ¿Tú sientes que fue el amor de su vida?) No lo sé, esa respuesta sólo la puede responder él, por algo se lo dijeron. Pero mi hermana ahorita está súper tranquila y enamorada así que... está viviendo buenos momentos también (¿Te has divertido con la cara de Pancho?) Se puso colorado (Dejo huella de repente. Una Loza siempre deja huella) Por favor ¿Lo dudas?", opinó.