"(Hace un rato a Pancho lo han abordado y le han dicho el amor de tu vida por Tepha Loza ¿Tú sientes que fue el amor de su vida?) No lo sé, esa respuesta sólo la puede responder él, por algo se lo dijeron. Pero mi hermana ahorita está súper tranquila y enamorada así que... está viviendo buenos momentos también (¿Te has divertido con la cara de Pancho?) Se puso colorado (Dejo huella de repente. Una Loza siempre deja huella) Por favor ¿Lo dudas?", opinó.