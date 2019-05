Pancho Rodríguez explotó con su equipo y El tribunal tomó radical decisión

¡Estalló! Pancho Rodríguez no soportó más los pésimos resultados de los Retadores y arremetió contra los que no vienen a entrenar ni practicar las pruebas.

"Sabes lo que pasa siento que están en su zona de confort…es frustraste, si perdemos, perdamos porque ella son mejores no porque no venimos a ensayar, yo siendo capitán podría decir me voy a relajar, pero no, soy de los primeros que viene y solo veo a uno o tres, no es justo", dijo bastante indignado el chileno Pancho Rodríguez.

El tribunal, por su parte, tomó una decisión. "Mañana quiero una reunión con todos los retadores y solo me quedaré con los que realmente merezcan estar en Esto es Guerra".