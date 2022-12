Paloma Fiuza volvió y Facundo González tuvo tierna reacción: "EEG es demasiado importante para mí"

Paloma Fiuza volvió para la gran final de Esto es guerra , pero no podrá competir debido a su fuerte lesión en el pie. Su expareja Facundo González no pudo evitar emocionarse y tener una gran sonrisa al verla ingresar y revelar que espera regresar muy pronto al programa. El "Wacho" no soltó la camiseta de la selección argentina en ningún momento.

"EEG es demasiado importante para mí. Mi lesión fue una tontería porque rompiendo un bloque de cemento, se me cayó un pedazo y me rompió la puntita del dedito del medio del pie y no hay terapia y tengo que esperar. No puedo saltar, correr, bailar y no puedo estar en competencia. Todos los lesionados nos hemos visto y extrañando muchísimo al programa", sostuvo.