Paloma Fiuza lloró al despedirse de EEG: "Tengo que cuidarme"

"Ustedes saben que los quiero muchísimo y siempre los voy a tener aquí. Yo sé que ahora es el momento de cuidarme. Ustedes saben que yo doy todo para la competencia, pero yo no contaba con esto tampoco, pero pasó y ahora tengo que cuidar de mí. Los quiero muchísimo, me duele muchísimo no estar aquí porque estar aquí es lo máximo, pero bueno, gracias, los quiero muchísimo", añadió, mientras sus compañeros la abrazaban.