Paloma Fiuza fue operada tras sufrir fuerte lesión: "Estaba muy asustada".

"Quiero empezar agradeciendo todos los mensajitos de apoyo. Contarles que ya estoy operada y que ahora me toca un camino largo de recuperación. No les voy a mentir, estaba muy asustada y creo que aún no puedo creer lo que me pasó, pero las cosas pasan por algo y ahora me toca recuperarme y estar bien", se lee en una parte del extenso mensaje que dejó la ex de Facundo González.