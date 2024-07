Paloma Fiuza encendió las alarmas por un video con Tomi Narbondo, donde le pide a Dios que si no está con ella, que esté con él. Por ello, la combatiente fue consultada si se considera una mujer posesiva en su relación. "No (soy posesiva) y no somos nada tóxicos, pero ese video me pareció buenísima idea", dijo la bailarina, quien aseguró que tanto ella como su pareja han aprendido de sus anteriores romances.