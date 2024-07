Paloma Fiuza confesó que extraña a Facundo González.

Paloma Fiuza no dudó en explicar el porqué comentó la foto de Facundo González con Oriana Marzoli en redes. La combatiente recibió múltiples críticas e, incluso, sus compañeros de EEG la vacilaron. "Yo digo '¿cuál es el problema?' Si a mí me parece hermoso lo que están viviendo y apoyo su relación, así como él me apoya. Tenemos una linda amistad", señaló.