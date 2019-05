Paloma Fiuza "destruyó" a Facundo González con radical revelación en detrás de cámaras del videoblog de Esto es guerra. La modelo descartó así una posible reconciliación con el competidor argentino tras anunciar su separación.

"No, no he regresado. Somos amigos nada más. No he vuelto con él. Yo le dije a Rosángela Espinoza que no diga cosas que no son porque la gente pensará que está pasando algo y la verdad que no es. No vamos a regresar, igual lo quiero mucho como amigo", comentó la integrante de los Guerreros.

